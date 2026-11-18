Galaxia SM lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 20,00 KRW gegenüber 35,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 42,11 Prozent auf 5,99 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,35 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at