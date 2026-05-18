Galaxia SM hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Galaxia SM präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 17,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Galaxia SM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,49 Milliarden KRW im Vergleich zu 5,18 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at