Galaxia SM präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Galaxia SM hat sich am 13.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 49,00 KRW gegenüber 28,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 69,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,39 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 8,48 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 135,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 105,00 KRW je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 40,34 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 32,49 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at