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17.08.2026 06:31:29
Galaxia SM verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Galaxia SM hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 50,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 35,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,02 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 10,42 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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