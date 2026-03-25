Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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25.03.2026 13:00:00
Galaxy A57 und A37: Samsungs neue Mittelklasse
Samsung hat das Galaxy A57 5G und A37 5G vorgestellt. Die neuen Mittelklasse-Modelle bieten neue Prozessoren, Android 16 ab Werk und sechs Jahre lang Updates.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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