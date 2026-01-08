Galaxy Agrico Exports öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Galaxy Agrico Exports ließ sich am 07.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Galaxy Agrico Exports die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,46 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,310 INR je Aktie erzielt worden.

Galaxy Agrico Exports hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at