|
08.01.2026 06:31:28
Galaxy Agrico Exports öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Galaxy Agrico Exports ließ sich am 07.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Galaxy Agrico Exports die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 19,46 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,310 INR je Aktie erzielt worden.
Galaxy Agrico Exports hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: Dow stärker erwartet -- ATX leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, kann der deutsche Leitindex etwas zulegen. Der Dow verzeichnet weitere Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.