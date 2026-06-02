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02.06.2026 06:31:29
Galaxy Agrico Exports: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Galaxy Agrico Exports hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,16 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,070 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,29 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,220 INR je Aktie erzielt worden.
Galaxy Agrico Exports hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 26,20 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 35,90 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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