Galaxy Bearings gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Galaxy Bearings hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5,64 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Galaxy Bearings 4,80 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 147,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 155,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at