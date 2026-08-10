Galaxy Bearings hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Galaxy Bearings präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,40 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,15 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 159,5 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168,9 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at