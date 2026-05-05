Galaxy Bearings: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Galaxy Bearings stellte am 02.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 3,39 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Galaxy Bearings 13,01 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Galaxy Bearings 208,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 299,5 Millionen INR umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 10,41 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 43,12 INR erwirtschaftet worden.

Galaxy Bearings hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 675,11 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 34,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at