Galaxy Bearings verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Galaxy Bearings hat am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,69 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -6,770 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Galaxy Bearings im vergangenen Quartal 230,9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Galaxy Bearings 151,0 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at