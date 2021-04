Galaxy Digital gibt Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2020 bekannt

Das Netto-Gesamtergebnis1 stieg seit dem vierten Quartal 2019 um über 1.100%.

Die verwalteten Vermögenswerte („AUM")2 stiegen im vierten Quartal 2020 um über 98 %

Das Kontrahenten-Handelsvolumen stieg im vierten Quartal 2020 um über 80 %

Galaxy Digital bereitet sich aktiv auf ein US-Listing für die zweite Jahreshälfte 2021 vor

Branchenveteran Alex Ioffe tritt mit Wirkung zum 1. April 2021 als Chief Financial Officer ein

NEW YORK, 5. April 2021 /PRNewswire/ -- Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) („Galaxy Digital" das „Unternehmen" oder „GDH Ltd.") hat heute die Finanzergebnisse für das Jahr per 31. Dezember 2020 für sich selbst und für Galaxy Digital Holdings LP (die „Personengesellschaft" oder „GDH LP") veröffentlicht.

„Ich bin stolz darauf, die Ergebnisse des transformativen vierten Quartals von Galaxy Digital zu präsentieren, in dem das Netto-Gesamtergebnis um über 1.100 %, die verwalteten Vermögenswerte (AUM) um über 98 % und das Kontrahenten-Handelsvolumen um über 80 % gestiegen sind", sagte Michael Novogratz, Gründer und CEO von Galaxy Digital. „Dieses rasante Wachstum hat sich im ersten Quartal weiter beschleunigt, und wir erwarten, dass es ein weiteres Rekordquartal wird."

„Darüber hinaus freue ich mich, ankündigen zu können, dass wir uns aktiv auf ein US-Listing in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 vorbereiten. Dies ist eine Schlüsselkomponente unserer Wachstumsstrategie Ich freue mich auch, den Branchenveteranen Alex Ioffe als unseren neuen Chief Financial Officer begrüßen zu dürfen, und ich möchte Ash Prithipaul für seinen bedeutenden Beitrag danken. Er hat Galaxy für eine noch bessere Zukunft gut positioniert. Wir glauben, dass sich unsere Branche an einem Wendepunkt befindet, da wir aktuell eine einmalige säkulare Verschiebung von Kryptowährungen als institutionalisierte Anlageklasse miterleben. Galaxy Digital ist bestrebt, unsere Kunden und die Branche durch diese Transformation zu begleiten."

Ausgewählte Finanzkennzahlen für das vierte Quartal 2020, verglichen mit dem vierten Quartal 2019





Das Netto-Gesamtergebnis 1 stieg um 1.175% auf 335,7 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu einem Netto-Gesamtverlust von $31 .2 Millionen US-Dollar für die Vergleichsperiode des Vorjahres.

stieg um 1.175% auf 335,7 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu einem Netto-Gesamtverlust von .2 Millionen US-Dollar für die Vergleichsperiode des Vorjahres. Der Anstieg resultierte in erster Linie aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen aus digitalen Vermögenswerten und aus Investitionen, sowie aus starken Beiträgen aus unserem Tradinggeschäft. Der Anstieg wurde teilweise durch höhere Betriebsaufwendungen reduziert.



Die Einnahmen aus unserem Tradinggeschäft stiegen um 842 % auf 238,7 Millionen US-Dollar, nach einem Verlust von 32,2 Millionen US-Dollar in der Vorjahresperiode.

Der Beizulegende Zeitwert der Nettovermögensbestände 3 stieg von 218,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum um 272% auf 813,5 Millionen US-Dollar.

stieg von 218,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum um 272% auf 813,5 Millionen US-Dollar. Der Anstieg resultierte vor allem aus nicht realisierten Gewinnen bei digitalen Vermögenswerten und Investitionen.



Zum 31. Dezember 2020 hielt die Personengesellschaft einen umfangreichen Besitz von 433,0 Millionen US-Dollar an Bitcoin, ein Anstieg von 351,8 Millionen US-Dollar im Vergleich zum 31. Dezember 2019, abzüglich Minderheitsbeteiligungen.



Die Investitionen lagen, mit Stand zum 31. Dezember 2020, bei 260,4 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 102,2 Millionen US-Dollar im Vergleich zum 31. Dezember 2019. Die Veränderung ist in erster Linie auf den Anstieg der nicht realisierten Gewinne und 39,3 Millionen US-Dollar an neuem Kapital zurückzuführen, das vom Principal-Investments-Team im Laufe des Jahres eingesetzt wurde, was teilweise durch den Verkauf einiger Investitionen ausgeglichen wurde.

Operative Finanzkennzahlen und Updates für das vierte Quartal 2020, verglichen mit dem dritten Quartal 2020

Galaxy Digital Trading („GDT") erzielte im vierten Quartal 2020 im Vergleich zum dritten Quartal 2020 einen Rekord bei: Kontrahenten-Handelsvolumina, der Größe des Kontrahenten-Kreditbestandes und bei den Brutto-Neugeschäften im Kontrahenten-Kreditbestand.

erzielte im vierten Quartal 2020 im Vergleich zum dritten Quartal 2020 einen Rekord bei: Kontrahenten-Handelsvolumina, der Größe des Kontrahenten-Kreditbestandes und bei den Brutto-Neugeschäften im Kontrahenten-Kreditbestand. In dem Quartal, das am 31. Dezember 2020 endete, stieg das GDT-Kontrahentenvolumen im Vergleich zum Vorquartal um mehr als 80 % und im Vergleich zum Vorjahresquartal um mehr als 230 %.



In dem am 31. Dezember 2020 endenden Quartal wuchs der Kontrahenten-Kreditbestand von GDT-um mehr als 300 % auf ca. 110 Millionen US-Dollar, und das Unternehmen steigerte die Bruttokreditvergabe an Kontrahenten um mehr als 90 % auf ca. 110 Millionen US-Dollar.

Galaxy Digital Asset Management („GDAM") meldete zum 31. Dezember 2020 verwaltete Vermögenswerte („AUM") von 807,3 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von über 98 % gegenüber 407,4 Millionen US-Dollar zum 30. September 2020 entspricht. Das AUM bestand aus 482,3 Millionen US-Dollar in GDAMs Galaxy Fund Management-Produkten und 325,0 Millionen US-Dollar im Galaxy Interactive-Fonds.

meldete zum 31. Dezember 2020 verwaltete Vermögenswerte („AUM") von 807,3 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von über 98 % gegenüber 407,4 Millionen US-Dollar zum 30. entspricht. Das AUM bestand aus 482,3 Millionen US-Dollar in GDAMs Galaxy Fund Management-Produkten und 325,0 Millionen US-Dollar im Galaxy Interactive-Fonds. Zu den jüngsten Produkteinführungen gehört der CI Galaxy Bitcoin Fonds (Ticker: BTCG), ein an der TSX notierter geschlossener Investmentfonds in Partnerschaft mit CI Financial. Darüber hinaus wurde der Bloomberg Galaxy Bitcoin Index (Ticker: BTC) eingeführt.



Galaxy Bitcoin Fund, LP, Galaxy Institutional Bitcoin Fund, LP und Galaxy Institutional Bitcoin Fund, Ltd. (zusammen die „Bitcoin-Fonds") bilden den Bloomberg CFIX-Preis von Bitcoin („XBT") ab, und der XBT erzielte im vierten Quartal 2020 eine Rendite von 170,8 % und für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr 305,6 %.



Galaxy Benchmark Crypto Index Fund LP (der „Index Fonds") ist ein passiv verwalteter Indexfonds, der den Bloomberg Galaxy Crypto Index (den „BGCI") abbildet. Der BGCI erzielte im vierten Quartal 2020 eine Rendite von 120,5 % und für das Jahr bis zum 31. Dezember 2020 eine Rendite von 276,7 %.

Galaxy Digital Investment Banking („GDIB") wuchs weiter und war für Kunden in den Bereichen Finanzierung, Fusionen und Übernahmen und in anderen strategischen Angelegenheiten tätig. Die Mandate sind aktuell in verschiedenen Ausführungsstadien.

wuchs weiter und war für Kunden in den Bereichen Finanzierung, Fusionen und Übernahmen und in anderen strategischen Angelegenheiten tätig. Die Mandate sind aktuell in verschiedenen Ausführungsstadien. GDIB verbuchte eine Beratergebühr aus der Tätigkeit als Sell-Side-Berater von Blockfolio bei dessen Verkauf an FTX Trading Limited zum Preis von 150 Millionen US-Dollar, der im Oktober 2020 abgeschlossen wurde. Blockfolio ist eine führende mobile Anwendung für die Nachverfolgung und Verwaltung von Krypto-Währungsportfolios mit über sechs Millionen Nutzern weltweit.

150 Millionen US-Dollar, der im Oktober 2020 abgeschlossen wurde. Blockfolio ist eine führende mobile Anwendung für die Nachverfolgung und Verwaltung von Krypto-Währungsportfolios mit über sechs Millionen Nutzern weltweit. Principal Investments: Die Gesellschaft schloss sieben neue Investitionen in Unternehmen ab und hielt zum 31. Dezember 2020 rund 70 Investitionen in 50 Portfoliounternehmen.

_________________ 1 Ohne Minderheitsbeteiligungen (non-controlling assets, „NCI"). 2 Bei der AUM handelt es sich um eine interne Schätzung, die einen beratenen Fonds, zugesagtes Kapital in einem geschlossenen Vehikel und Seed-Investments von verbundenen Unternehmen einschließt. Änderungen in den verwalteten Vermögenswerten sind in der Regel das Ergebnis von Leistung oder Ein- und Auszahlungen. 3 Diese ergänzende Finanzkennzahl wird wie folgt definiert: Digitale Vermögenswerte plus Investitionen, abzüglich leer verkaufter digitaler Vermögenswerte, abzüglich leer verkaufter Investitionen, abzüglich Minderheitsbeteiligungen.

Operative Finanzkennzahlen und Updates bis 22. März 2021

Das Unternehmen hat Alex Ioffe mit Wirkung zum 1. April 2021 zum neuen Chief Financial Officer ernannt. Zuletzt war Ioffe CFO von Virtu Financial. Er war davor über 15 Jahre als CFO für das Brokergeschäft bei Interactive Brokers tätig. Ioffe übernimmt die Funktion von Ashwin Prithipaul , der zurücktritt, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Er wird bis zum zweiten Quartal 2021 im Amt bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

mit Wirkung zum 1. April 2021 zum neuen Chief Financial Officer ernannt. Zuletzt war Ioffe CFO von Virtu Financial. Er war davor über 15 Jahre als CFO für das Brokergeschäft bei Interactive Brokers tätig. Ioffe übernimmt die Funktion von , der zurücktritt, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Er wird bis zum zweiten Quartal 2021 im Amt bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Galaxy Digital Trading („GDT") rechnet damit im ersten Quartal 2021 einen Rekord bei: Kontrahenten-Handelsvolumina, der Größe des Kontrahenten-Kreditbestandes und bei den Brutto-Neugeschäften im Kontrahenten-Kreditbestand zu erzielen.

rechnet damit im ersten Quartal 2021 einen Rekord bei: Kontrahenten-Handelsvolumina, der Größe des Kontrahenten-Kreditbestandes und bei den Brutto-Neugeschäften im Kontrahenten-Kreditbestand zu erzielen. Im Zeitraum zwischen dem 1 . Januar 2021 und dem 22 . März 2021 setzte sich das beachtliche Wachstum des GDT-Kontrahentenvolumens fort, das im Vergleich zum Quartal, das am 31. Dezember 2020 endete, um mehr als 40 % und im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 270 % anstieg.

. Januar 2021 und . März 2021 setzte sich das beachtliche Wachstum des GDT-Kontrahentenvolumens fort, das im Vergleich zum Quartal, das am 31. Dezember 2020 endete, um mehr als 40 % und im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 270 % anstieg.

GDT verzeichnete im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 22. März 2021 weiterhin ein starkes Wachstum des Kontrahenten-Kreditbestands des Unternehmens, das um mehr als 240 % auf ca. 380 Millionen US-Dollar anstieg, und steigerte die Brutto-Neugeschäfte im Kontrahenten-Kreditbestand seit dem 31 . Dezember 2020 um mehr als 400 % auf ca. 560 Millionen US-Dollar.

. Dezember 2020 um mehr als 400 % auf ca. 560 Millionen US-Dollar. Galaxy Digital Asset Management („GDAM") erwartet, vorläufige verwaltete Vermögenswerte („AUM") von $ 1,24 Milliarden per 22. März 2021 zu melden. Das AUM bestand aus 911,0 Millionen US-Dollar in GDAMs Galaxy Fund Management-Produkten und 325,0 Millionen US-Dollar im Galaxy Interactive-Fonds.

erwartet, vorläufige verwaltete Vermögenswerte („AUM") von $ 1,24 Milliarden per 22. März 2021 zu melden. Das AUM bestand aus 911,0 Millionen US-Dollar in GDAMs Galaxy Fund Management-Produkten und 325,0 Millionen US-Dollar im Galaxy Interactive-Fonds. Zu den jüngsten Produkteinführungen gehört der CI Galaxy Bitcoin ETF (Ticker: BTCX), und die Galaxy Ethereum Fonds. Die Galaxy Ethereum Fonds bilden den neu aufgelegten Bloomberg Galaxy Ethereum Index (Ticker: XET) ab, den dritten in der Reihe der Bloomberg-Galaxy-Indizes.



Im März 2021 begann Morgan Stanley, seinen Vermögensverwaltungskunden Zugang zu Bitcoin-Fonds zu bieten, unter anderem dem Galaxy Bitcoin Fund LP und dem Galaxy Institutional Bitcoin Fund LP.



Galaxy Bitcoin Fund, LP, Galaxy Institutional Bitcoin Fund, LP und Galaxy Institutional Bitcoin Fund, Ltd. (zusammen die „Bitcoin Fonds") bilden den Bloomberg CFIX-Preis von Bitcoin („XBT") ab, und der XBT hat seit Jahresbeginn bis zum 22. März 2021 92,0 % Rendite erzielt.



Galaxy Benchmark Crypto Index Fund LP (der „Index Fund") ist ein passiv verwalteter Indexfonds, der den Bloomberg Galaxy Crypto Index (den „BGCI") abbildet. Der BGCI hat seit Jahresbeginn bis zum 22. März 2021 eine Rendite von 105,6 % erzielt.

Galaxy Digital Investment Banking („GDIB") wuchs weiter und war für Kunden in den Bereichen Finanzierung, Fusionen und Übernahmen und in anderen strategischen Angelegenheiten tätig. Die Mandate sind aktuell in verschiedenen Ausführungsstadien.

wuchs weiter und war für Kunden in den Bereichen Finanzierung, Fusionen und Übernahmen und in anderen strategischen Angelegenheiten tätig. Die Mandate sind aktuell in verschiedenen Ausführungsstadien. Zu den wichtigsten Aktivitäten zum 22. März 2021 gehört die Beratung bei der jüngsten Fundraising-Runde eines Kryptowährungsunternehmens.



GDIB fungierte auch als strategischer Berater in Verbindung mit einem öffentlichen Angebot im FinTech-Bereich.



GDIB erhöhte die Kundenabdeckung auf über 90 % seines Zieluniversums.

Galaxy Digital Mining („GDM") Bitcoin-Mining-Betrieb aufgebaut und hostet seine Maschinen in einem fremden Rechenzentrum in den USA . Die Mining-Aktivitäten haben begonnen.

Bitcoin-Mining-Betrieb aufgebaut und hostet seine Maschinen in einem fremden Rechenzentrum in den . Die Mining-Aktivitäten haben begonnen. GDM schloss seine ersten beiden Miningfinanzierungen ab.



GDM hat eine starke Pipeline aufgebaut und hat bereits mit über 70+ Unternehmen in diesem Bereich Gespräche geführt.

Principal Investments : Das Unternehmen hat 12 neue Investitionen getätigt und hält nun rund 80 Beteiligungen an rund 60 Portfoliounternehmen.

: Das Unternehmen hat 12 neue Investitionen getätigt und hält nun rund 80 Beteiligungen an rund 60 Portfoliounternehmen. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal 2021 ein liquiditätswirksames Ereignis in Höhe von über 125 Millionen US-Dollar bei einem seiner Portfoliounternehmen.



Seit dem 31 . Dezember 2020 gab es keine signifikanten Veränderungen in den Beständen an digitalen Vermögenswerten des Unternehmens (ohne Minderheitsbeteiligungen), und das Unternehmen profitierte daher seit Jahresbeginn von den gestiegenen Preisen der Vermögenswerte.

Ausgewählte Finanzkennzahlen für das Steuerjahr 2020, verglichen mit dem Steuerjahr 2019

Das Netto-Gesamtergebnis stieg von 25,8 Millionen US-Dollar im Vorjahr um 1.396 % auf 385,5 Millionen US-Dollar.

stieg von 25,8 Millionen US-Dollar im Vorjahr um 1.396 % auf 385,5 Millionen US-Dollar. Der Anstieg resultierte in erster Linie aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen aus digitalen Vermögenswerten und aus Investitionen, sowie aus starken Beiträgen aus unserem Tradinggeschäft. Der Anstieg wurde teilweise durch höhere Betriebsaufwendungen reduziert.



Die Einnahmen aus unserem Tradinggeschäft stiegen von 89,6 Millionen US-Dollar im Vorjahr um 202 % auf 270,9 Millionen US-Dollar.

Der Beizulegende Zeitwert der Nettovermögensbestände stieg von 218,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum um 272% auf 813,5 Millionen US-Dollar.

stieg von 218,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum um 272% auf 813,5 Millionen US-Dollar. Der Anstieg resultierte vor allem aus nicht realisierten Gewinnen bei digitalen Vermögenswerten und Investitionen.



Zum 31. Dezember 2020 hielt die Personengesellschaft einen umfangreichen Besitz von 433,0 Millionen US-Dollar an Bitcoin, ein Anstieg von 351,8 Millionen US-Dollar im Vergleich zum 31. Dezember 2019, abzüglich Minderheitsbeteiligungen.



Die Investitionen lagen, mit Stand zum 31. Dezember 2020, bei 260,4 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 102,2 Millionen US-Dollar im Vergleich zum 31. Dezember 2019. Die Veränderung ist in erster Linie auf den Anstieg der nicht realisierten Gewinne und 39,3 Millionen US-Dollar an neuem Kapital zurückzuführen, das vom Principal-Investments-Team im Laufe des Jahres eingesetzt wurde, was teilweise durch den Verkauf einiger Investitionen ausgeglichen wurde.

Telefonkonferenz

Eine Investorenkonferenz findet heute, am 30. März 2021, um 8:30 Uhr Eastern Time statt. Ein Live-Webcast mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen, wird verfügbar sein unter: https://www.galaxydigital.io/investor-relations/ oder direkt unter: http://public.viavid.com/index.php?id=143959. Die Telefonkonferenz ist auch für Investoren aus den Vereinigten Staaten oder Kanada unter der Nummer 1-877-407-0789 oder 1-201-689-8562 (außerhalb der USA und Kanadas) zugänglich. Eine Aufzeichnung des Webcast wird zur Verfügung gestellt und kann auf dieselbe Weise wie der Live-Webcast auf der Investor Relations-Website des Unternehmens abgerufen werden. Bis zum 27. April 2021 wird die Aufzeichnung auch unter der Rufnummer +1-844-512-2921 oder 1-412-317-6671 (außerhalb der USA und Kanada) verfügbar sein. Der Zugangscode lautet: 13717682.

Informationen zu Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) („GDH Ltd.") und Galaxy Digital Holdings LP („GDH LP")

Der einzige wesentliche Vermögenswert der GDH Ltd. ist eine Minderheitsbeteiligung an der GDH LP. GDP LP ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Investment-Management-Unternehmen im Bereich der Digital Asset-, Kryptowährungs- und Blockchain-Technologie. Das multidisziplinäre Team von GDH LP verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen aktives und passives Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Operationen und Blockchain-Technologie. GDH LP ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Trading, Asset Management, Principal Investments, Investment Banking und Mining. Geschäftsführer der GDH Ltd. und General Partner der GDH LP ist Michael Novogratz. GDH LP hat ihren Hauptsitz in New York City und verfügt über Büros in Tokio, London, Hong Kong, Amsterdam, Jersey City (USA), San Francisco, Chicago und den Cayman Islands (eingetragener Geschäftssitz).

Weitere Informationen über die Geschäfte und Produkte von GDH LP finden Sie unter www.galaxydigital.io.

Diese Pressemitteilung sollte zusammen mit dem (i) Konzernlagebericht und dem Konzernabschluss von GDH LP für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Jahr sowie dem (ii) Konzernlagebericht und dem Konzernabschluss von GDH Ltd. für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Jahr (zusammen die „Konzernabschlüsse" und „Konzernlageberichte") gelesen werden, die bei SEDAR unter www.sedar.com hinterlegt wurden.

Haftungsausschlüsse und zusätzliche Informationen

Die TSX hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch missbilligt. Die Ontario Securities Commission hat sich noch nicht zu der Informationsveröffentlichung von Galaxy Digital geäußert.

Das Unternehmen ist an der TSX über die TSX Sandbox notiert. Die TSX Sandbox ist eine Initiative, die dazu dient, sämtliche Zulassungsanträge zu erleichtern, die ggf. nicht die ursprünglichen Zulassungsanforderungen der TSX erfüllen, allerdings aufgrund von Tatsachen oder Situationen, die für einen bestimmten Emittenten einzigartig sind, eine Notierung an der TSX rechtfertigen. Die TSX hat nach eigenem Ermessen auf die Anforderungen aus Absatz 309(c)(i) ihrer Zulassungsbestimmungen (Kapital in Höhe von C$ 10 Millionen aus einer öffentlichen Aufstockung) verzichtet, die das Unternehmen nicht erfüllt hat, und die Zulassung gemäß der TSX Sandbox bedingt genehmigt. Die Zulassung von Galaxy Digital gemäß der TSX Sandbox erfolgte unter den Bedingungen einer öffentlichen Hinterlegung eines Annual Information Form und einer quartalsweisen Offenlegung aller digitalen Vermögenswerte und Investitionen an prominenter Stelle, denen das Unternehmen nachgekommen ist und zugestimmt hat, diesen Bedingungen auch künftig nachzukommen. Das Unternehmen wird gemäß der TSX Sandbox für einen Zeitraum von zwölf Monaten notiert bleiben, sofern innerhalb dieses Zeitraums nach der Aufstufung keine schwerwiegenden Compliance-Probleme aufgetreten sind. Des Weiteren ist Galaxy Digital dazu verpflichtet, die folgenden zwei Risikofaktoren offenzulegen, die auch im aktuellen Annual Information Form für das im Jahr 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr enthalten sind: (1) Das Unternehmen hat eine begrenzte geschäftliche Historie und seine Geschäftsfelder sind aufstrebend und unterliegen wesentlichen rechtlichen, regulatorischen, operativen und sonstigen Risiken in jeder Rechtsprechung; und (2) der Marktpreis und das Handelsvolumen der Stammaktien des Unternehmens waren volatil und werden wahrscheinlich, abhängig von sonstigen Faktoren, Marktschwankungen im Bereich digitaler Vermögenswerte im Allgemeinen oder der digitalen Vermögenswerte, die Galaxy Digital besitzt oder mit denen das Unternehmen handelt, weiterhin einer gewissen Volatilität unterliegen.

Die Performance der Bitcoin Fonds und des Index Fonds werden von der Performance ihrer jeweiligen Indizes variieren.

BLOOMBERG ist ein Warenzeichen bzw. eine Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. GALAXY ist eine Marke von Galaxy Digital Capital Management LP (GDCM). Bloomberg Finance L.P. und seine verbundenen Unternehmen (zusammen als Bloomberg genannt) sind als Unternehmen nicht mit GDCM, den Galaxy Fonds und ihren jeweils verbundenen Unternehmen (zusammen „Galaxy" genannt) verbunden. Die Assoziierung von Bloomberg mit Galaxy erfüllt die Aufgabe als Verwalter und Berechnungsstelle der Indexe (zusammen der „Index"), die sich im Besitz von Bloomberg befinden. Weder Bloomberg noch Galaxy garantieren die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit jedweder Daten oder Informationen im Hinblick auf den Index oder die zu erzielenden Ergebnisse. Weder Bloomberg noch Galaxy geben irgendeine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für den Index, für irgendwelche Daten oder damit zusammenhängende Wertangaben oder für irgendein Finanzprodukt oder damit verbundenes Finanzinstrument, das als Bestandteil dessen genutzt oder auf dem Index (Produkte) aufbaut oder dazu führt, dass es sich daraus ergibt, und sie schließen ausdrücklich sämtliche Gewährleistungen für die Marktfähigkeit und Eignung zu einem im Hinblick hierauf bestimmten Zweck aus. In dem maximalen, von geltenden Gesetzen zugelassenen Umfang sollten Bloomberg, seine Lizenznehmer, Galaxy und ihre jeweiligen Mitarbeiter, Vertragsnehmer, Makler, Zulieferer und Händler keinerlei Haftung oder Verantwortung für irgendeine Verletzung oder irgendeinen Schaden übernehmen (gleich ob diese strafbar sind oder direkt, indirekt, in der Folge, zufällig oder anderweitig entstanden sind), die im Zusammenhang mit dem Index, irgendwelchen Daten oder damit zusammenhängenden Wertangaben oder irgendwelchen Produkten, sei es fahrlässig oder anderweitig, verursacht wurden.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorveröffentlichte Finanzinformationen für das erste Quartal 2021 (die „vorveröffentlichten Finanzinformationen"). Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorveröffentlichten Finanzinformationen sind vorläufig und stellen die aktuellsten Informationen dar, die dem Management des Unternehmens zur Verfügung stehen, während das Unternehmen seine Finanzverfahren abschließt. Der tatsächliche Konzernabschluss des Unternehmens für diesen Zeitraum kann aufgrund des Abschlusses der normalen Rechnungslegungsverfahren zum Quartalsende und der Anpassungen zu wesentlichen Änderungen gegenüber den in dieser Pressemitteilung zusammengefassten vorveröffentlichten Finanzinformationen führen (einschließlich der Tatsache, dass eine oder alle Finanzkennzahlen unter oder über den angegebenen Zahlen liegen). Der endgültige Konzernabschluss kann sich auch wesentlich unterscheiden von dem, was man aufgrund der in dieser Pressemitteilung zusammengefassten Finanzinformationen darin erwarten könnte. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse nicht wesentlich von diesen Erwartungen abweichen.

In diesem Material wird kein Angebot gemacht. Diese Mitteilung wird als allgemeine Informationsquelle zur Verfügung gestellt und sollte nicht als persönliche, rechtliche, buchhalterische, steuerliche oder Anlageberatung betrachtet oder als Befürwortung oder Empfehlung eines der besprochenen Unternehmen oder Wertpapiere ausgelegt werden. Einzelpersonen sollten sich in Bezug auf bestimmte Investitionen gegebenenfalls von Fachleuten beraten lassen. Anleger sollten ihre professionellen Berater konsultieren, bevor sie Änderungen an ihren Anlagestrategien vornehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen zu den Plänen des Unternehmens für die Börsennotierung, zu den erwarteten Ergebnissen des Unternehmens und der Personengesellschaft für das erste Quartal 2021, zu den Möglichkeiten für digitale Vermögenswerte und zur Dynamik in den Geschäftsbereichen, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen), die sich anhand der Verwendung von Begriffen wie „könnte", „wird", „sollte", „erwarten", „planen", „voraussehen", „projektieren", „schätzen", „beabsichtigen", „weiterhin" oder „der Ansicht sein" (oder deren Verneinungen) oder anderer ähnliche Variationen identifizieren lassen. Aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der nachfolgend angeführten, können tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder in Erwägung gezogenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen dem Risiko, dass die Weltwirtschaft, die Branche oder die Geschäftsbereiche und Investitionen des Unternehmens sich nicht wie vorausgesehen entwickeln, dass die Schätzungen bei Umsätzen oder Ausgaben sich als unzutreffend erweisen oder wesentlich geringer bzw. höher als vorhergesagt ausfallen könnten, dass die Dynamik im Trading- und Kreditgeschäft nicht anhält oder die Nachfrage nach Trading- und Kreditlösungen zurückgeht, dass sich der Zufluss von Geldmitteln für Produkte der Vermögensverwaltung verzögert oder nicht erreicht wird, dass Investmentbanking-Transaktionen modifiziert oder gar nicht abgeschlossen werden, dass das Mininggeschäft bei Kunden und Partnern keinen Anklang findet und sie unterliegen jenen anderen Risiken, die auf dem Annual Information Form (AIF) für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr dargelegt sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens und seiner Geschäftsbereiche erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, zählen unter anderem ein Rückgang des Marktes für digitale Vermögenswerte oder die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; das Scheitern oder die Verzögerung bei der Einführung digitaler Vermögenswerte und des Blockchain-Ökosystems durch Institute; eine Verzögerung oder ein Versagen bei der Entwicklung der Handelsinfrastruktur; Bergbau und Investment-Banking-Unternehmen oder das Erreichen von Mandaten und die Gewinnung von Traktion und das Scheitern zu wachsen Vermögenswerte unter Verwaltung. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ist das Unternehmen von der Annahme ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens und der Personengesellschaft eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen bieten keinerlei Garantie für künftige Leistungen. Sie sollten sich demnach nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Informationen zur Identifizierung von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf Galaxy Digital sind in den von Galaxy Digital bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten, die auf www.sedar.com verfügbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung oder zu dem in der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage angegebenen Datum, und Galaxy Digital übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach diesem Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen.

Die Finanzergebnisse von Galaxy Digital Holdings LP



31. Dezember 2020

31. Dezember 2019

Vermögenswerte







Umlaufvermögen







Barmittel 135.765.978$

106.262.780$

Digitale Vermögenswerte 850.380.264

85.980.731

Investitionen 260.383.297

158.163.420

Forderungen aus Geschäften mit digitalen Vermögenswerten 13.204.252

330.609

Darlehensforderungen aus digitalen Vermögenswerten 96.723.981

16.061.945

Forderungen aus digitalen Vermögenswerten 12.813.006

—

Als Sicherheit hinterlegte Vermögenswerte 15.768.380

10.585.819

Forderungen 2.710.424

1.853.169

Forderungen an den Broker 4.452.369

16.590

Derivate 15.921.618

—

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögensgegenstände 6.493.753

2.563.665

Firmenwert 15.514.746

—

Darlehensforderungen 8.509.587

11.719.738



1.438.641.655

393.538.466









Forderungen aus digitalen Vermögenswerten 6.911.175

—

Wert des Nutzungsrechts am Leasingobjekt 4.573.229

5.182.993

Sachanlagen 3.693.301

4.057.662

Immaterielle Vermögenswerte 2.406.000

—



17.583.705

9.240.655

Gesamtvermögen 1.456.225.360$

402.779.121$









Verbindlichkeiten





Kurzfristige Verbindlichkeiten





Leer verkaufte digitale Vermögenswerte 5.277.878$

18.616.860$

Leer verkaufte Investitionen 4.384.290

—

Optionsscheinsverbindlichkeit 20.781.207

—

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Rückstellungen 34.153.778

11.719.494

Verbindlichkeiten aus Geschäften mit digitalen Vermögenswerten 31.144.419

250.158

Darlehensschulden auf digitale Vermögenswerte 226.398.948

11.134.329

Verbindlichkeiten aus Kreditsicherung 44.660.149

434.498

Verbindlichkeit aus Miet- oder Leasingverhältnissen 742.333

772.003



367.543.002

42.927.342









Verbindlichkeit aus Miet- oder Leasingverhältnissen 4.515.389

4.747.214

Gesamte Verbindlichkeiten 372.058.391

47.674.556











Eigenkapital







Gesellschafterkapital 798.211.451

347.785.081

Minderheitsbeteiligungen 285.955.518

7.319.484

Gesamtes Eigenkapital 1.084.166.969

355.104.565











Summe Passiva und Eigenkapital 1.456.225.360$

402.779.121$





Drei Monate mit Ende 31. Dezember 2020 Drei Monate mit Ende 31. Dezember 2019 Quartal zum 31. Dezember 2020 Jahr mit Ende 31. Dezember 2019 Gewinn (Verlust)







Beratungs- und Verwaltungsgebühren 5.013.198$ 1.218.883$ 9.615.240$ 5.329.819$ Realisierter Nettogewinn (-verlust) im Hinblick auf digitale Vermögenswerte 250.269.733 (35.066.657) 271.108.044 71.971.480 Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Investitionen (605.241) (160.116) 10.795.869 37.922.360 Zinsertrag 1.720.377 1.331.531 6.131.988 4.229.684 Nettogewinn (-verlust) aus Derivaten (250.495) 1.538.481 5.699.318 12.425.065 Sonstiges Einkommen 678.133 464.554 809.502 464.554

256.825.705 (30.673.324) 304.159.961 132.342.962









Betriebskosten







Kapitalbasierte Vergütungen 3.599.871 4.689.425 11.851.120 28.131.160 Vergütungen und vergütungsbezogene Aufwendungen 14.793.549 6.348.951 34.163.813 28.579.918 Gemein- und Verwaltungskosten 6.060.336 2.785.227 15.126.938 12.660.376 Honorare 2.683.852 2.291.376 7.663.579 8.177.491 Zinsen 5.590.456 868.364 9.729.199 3.133.143 Versicherungen 234.785 282.109 1.090.000 1.322.089 Verwaltungsratshonorare 118.607 50.000 248.522 200.000

(33.081.456) (17.315.452) (79.873.171) (82.204.177)









Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) im Hinblick auf digitale Vermögenswerte 212.842.043 17.036.050 239.719.806 (11.973.090) Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Investitionen 61.911.034 (1.937.647) 90.587.112 (12.521.148) Nicht realisierter Nettoverlust aus Optionsscheinverbindlichkeit (14.318.125) — (14.318.125) — Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Währungsgeschäften 77.716 4.299 (517.442) 147.986 Realisierter Verlust aus Währungsgeschäften (677.506) (14.031) (870.755) (197.065)

259.835.162 15.088.671 314.600.596 (24.543.317)









Gewinn (Verlust) für die Periode 483.579.411$ (32.900.105) 538.887.386$ 25.595.468$









Gewinn (Verlust), zuzurechnen auf:







Anteilsinhaber der Personengesellschaft 335.722.632$ (31.233.915)$ 385.502.231$ 25.770.304$ Minderheitsbeteiligungen 147.856.779 (1.666.190) 153.385.155 (174.836)

483.579.411$ (32.900.105)$ 538.887.386$ 25.595.468$ Sonstige Gesamtgewinne (-verluste)







Anpassung aufgrund von Fremdwährungsumrechnung (78.632)$ 355.844$ 16.615$ 254.448$









Gesamtgewinn (-verlust) für die Periode 483.500.779$ (32.544.261)$ 538.904.001$ 25.849.916$









Gesamtgewinn (-verlust), zuzurechnen auf:







Anteilsinhaber der Personengesellschaft 335.644.000$ (30.878.071)$ 385.518.846$ 26.024.752$ Minderheitsbeteiligungen 147.856.779 (1.666.190) 153.385.155 (174.836)

483.500.779$ (32.544.261)$ 538.904.001$ 25.849.916$

Die Einnahmen und Aufwendungen für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente von GDH LP für den Dreimonatszeitraum mit Ende zum 31. Dezember 2020 lauten wie folgt:



Trading Principal Investments Asset Management Investment Banking Bergbau Corporate und andere Gesamtbeträge Gewinn (Verlust)













Beratungs- und Verwaltungsgebühren 25.527$ $— 1.519.241$ 3.468.430$ $— $— 5.013.198$ Realisierter Nettogewinn im Hinblick auf digitale Vermögenswerte 236.158.249 2.493.599 11.617.885 — — — 250.269.733 Realisierter Nettoverlust aus Investitionen — (605.241) — — — — (605.241) Zinsertrag 2.068.268 (379.720) — 31.631 — 198 1.720.377 Nettogewinn aus Derivaten (250.495) — — — — — (250.495) Sonstige Erträge (Verluste) 732.714 21.788 (44.993) (31.376) — — 678.133

238.734.263 1.530.426 13.092.133 3.468.685 — 198 256.825.705















Betriebskosten 14.033.168 269.519 5.917.765 1.123.901 492.262 11.244.841 33.081.456















Nicht realisierter Nettogewinn im Hinblick auf digitale Vermögenswerte 70.314.704 8.280.090 134.247.249 — — — 212.842.043 Nicht realisierter Nettogewinn aus Investitionen — 61.911.034 — — — — 61.911.034 Nicht realisierter Nettoverlust aus Optionsscheinen — (14.318.125) — — — — (14.318.125) Nicht realisierter Gewinn aus Währungsgeschäften 77.716 — — — — — 77.716 Realisierter Verlust aus Währungsgeschäften (677.506) — — — — — (677.506)

69.714.914 55.872.999 134.247.249 — — — 259.835.162















Nettoeinnahmen (-verlust) für die Berichtsperiode einschließlich Minderheitsbeteiligungen 294.416.009$ 57.133.906$ 141.421.617$ 2.344.784$ (492.262)$ (11.244.64)$ 483.579.411$

Die Einnahmen und Aufwendungen für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente von GDH LP für den Dreimonatszeitraum mit Ende zum 31. Dezember 2019 lauten wie folgt:



Trading Principal Investments Asset Management Investment Banking Corporate und andere Gesamtbeträge Gewinn (Verlust)











Beratungs- und Verwaltungsgebühren $— $— 1.218.883$ $— $— 1.218.883$ Realisierter Nettoverlust im Hinblick auf digitale Vermögenswerte (34.190.245) (876.412) — — — (35.066.657) Realisierter Nettoverlust aus Investitionen — (160.116) — — — (160.116) Zinsertrag 337.871 977.179 — 16.276 205 1.331.531 Nettogewinn aus Derivaten 1.674.510 — — — — 1.674.510 Sonstiges Einkommen 5.816 210.000 (11.266) 123.975 — 328.525

(32.172.048) 150.651 1.207.617 140.251 205 (30.673.324)













Betriebskosten 6.413.231 1.805.820 3.164.866 731.256 5.200.279 17.315.452













Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) im Hinblick auf digitale Vermögenswerte 21.898.982 (4.862.932) — — — 17.036.050 Nicht realisierter Verlust aus Investitionen — (1.937.647) — — — (1.937.647) Nicht realisierter Gewinn aus Währungsgeschäften 4.299 — — — — 4.299 Realisierter Verlust aus Währungsgeschäften (14.031) — — — — (14.031)

21.889.250 (6.800.579) — — — 15.088.671













Nettoeinnahmen (-verlust) für die Berichtsperiode einschließlich Minderheitsbeteiligungen (16.696.029)$ (8.455.748)$ (1.957.249)$ (591.005)$ (5.200.074)$ (32.900.105)$

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente der GDH LP zum 31. Dezember 2020 verteilen sich wie folgt:



Trading Principal Investments Asset Management Investment Banking Mining Corporate und andere Gesamtbeträge Gesamtvermögen 750.207.683$ 357.529.140$ 307.720.036$ 7.120.603$ 3.633.111$ 30.014.787$ 1.456.225.360$















Gesamte Verbindlichkeiten 333.320.691$ 101.160$ 18.170.148$ 22.374$ $— 20.444.018$ 372.058.391$

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente der GDH LP zum 31. Dezember 2019 verteilen sich wie folgt:



Trading Principal Investments Asset Management Investment Banking Corporate und andere Gesamtbeträge Gesamtvermögen 177.234.992$ 192.890.378$ 8.194.871$ 1.102.055$ 23.356.825$ 402.779.121$













Gesamte Verbindlichkeiten 30.329.154$ 403.187$ 1.377.492$ 96.273$ 15.468.450$ 47.674.556$

Ausweisung ausgewählter Informationen zur Vermögenslage

Der beizulegende Zeitwert jeder Anlageklasse für die einzelnen Berichtssegmente von GDH LP lautet zum 31. Dezember 2020 wie folgt:



Trading Principal Investments Asset Management Investment Banking Mining Corporate und andere Gesamtbeträge Digitale Vermögenswerte 444.215.956$ 118.555.236$ 287.609.072$ $— $— $— 850.380.264$ Forderungen aus digitalen Vermögenswerten — 19.724.181 — — — — 19.724.181 Als Sicherheit hinterlegte digitale Vermögenswerte 15.624.879 — — — — — 15.624.879 Investitionen:













Pre-ICO — 500.000 — — — — 500.000 Wandelanleihen — 4.501.295 — — — — 4.501.295 Vorzugsaktien — 86.258.050 — — — — 86.258.050 Stammaktien — 29.970.097 — — — — 29.970.097 LP/LLC-Beteiligungen — 84.311.034 — — — — 84.311.034 Optionsscheine/Trustanteile/ Trustaktien 51.181.618 3.661.203 — — — — 54.842.821

511.022.453$ 347.481.096$ 287.609.072$ $— $— $— 1.146.112.621$

Der beizulegende Zeitwert jeder Anlageklasse für die einzelnen Berichtssegmente von GDH LP lautet zum 31. Dezember 2019 wie folgt:



Trading Principal Investments Asset Management Investment Banking Corporate und andere Gesamtbeträge Digitale Vermögenswerte 53.882.704$ 25.318.291$ 6.779.736$ $— $— 85.980.731$ Als Sicherheit hinterlegte digitale Vermögenswerte 8.208.653 — — — — 8.208.653 Investitionen:











Pre-ICO — 6.005.114 — — — 6.005.114 Wandelanleihen — 5.255.579 — — — 5.255.579 Vorzugsaktien — 75.703.153 — — — 75.703.153 Stammaktien — 32.476.631 — — — 32.476.631 LP/LLC-Beteiligungen — 38.120.805 — — — 38.120.805 Optionsscheine/Fondsanteile — 602.138 — — — 602.138

62.091.357$ 183.481.711$ 6.779.736$ $— $— 252.352.804$

Alle Zahlen sind in US-Dollar, wenn nicht anders angegeben.