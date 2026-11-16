Galaxy Digital Says Now Is the Time to Buy Bitcoin. Here's Why It's Right.

With Bitcoin (CRYPTO: BTC) currently trading under $70,000, now might not seem like the best time to be loading up on the world's most popular cryptocurrency. After all, Bitcoin is still 45% below its all-time high of $126,000 from last October.

But there are plenty of analysts and investors who think this could be a fantastic time to buy Bitcoin. Among them is Galaxy Digital (NASDAQ: GLXY), which recently published a report called "Why Now Is the Time to Add and Hold Bitcoin" that makes a strong buy case for Bitcoin.

According to Galaxy Digital, based on a reading of the historical data, Bitcoin hit a bottom at $60,000 this summer, and is now in the accumulation phase.

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