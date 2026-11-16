Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
16.11.2026 02:11:00
Galaxy Digital Says Now Is the Time to Buy Bitcoin. Here's Why It's Right.
With Bitcoin (CRYPTO: BTC) currently trading under $70,000, now might not seem like the best time to be loading up on the world's most popular cryptocurrency. After all, Bitcoin is still 45% below its all-time high of $126,000 from last October.
But there are plenty of analysts and investors who think this could be a fantastic time to buy Bitcoin. Among them is Galaxy Digital (NASDAQ: GLXY), which recently published a report called "Why Now Is the Time to Add and Hold Bitcoin" that makes a strong buy case for Bitcoin.
According to Galaxy Digital, based on a reading of the historical data, Bitcoin hit a bottom at $60,000 this summer, and is now in the accumulation phase.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Time Inc When Issued
Analysen zu Time Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.