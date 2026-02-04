|
Galaxy Digital stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Galaxy Digital hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,08 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,610 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Galaxy Digital ein Ergebnis je Aktie von 0,650 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
