Galaxy Digital stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Galaxy Digital lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Galaxy Digital im vergangenen Quartal 10,21 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 21,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Galaxy Digital 12,98 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at