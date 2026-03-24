Core Scientific Aktie
WKN DE: A3E3TQ / ISIN: US21874A1060
|
24.03.2026 18:52:53
Galaxy Digital Trims Its Core Scientific Stake by $4.8 Million -- but Still Holds Plenty
According to an SEC filing dated March 23, 2026, Galaxy Digital Capital Management GP LLC sold 272,777 shares of Core Scientific (NASDAQ:CORZ) in the fourth quarter of 2025. The estimated value of these sales was $4.8 million, based on quarterly average pricing. The fund’s quarter-end stake in Core Scientific was 784,540 shares, with a total reported value of $11.4 million.Galaxy Digital's decision to trim its Core Scientific position might look like a vote of no confidence at first glance -- but the bigger picture is more nuanced.For starters, this isn't a full liquidation of Galaxy’s position. Even after the sale, Core Scientific remains Galaxy Digital's single largest 13F holding, representing nearly 12% of the fund's total reported equity assets. It’s likely the fund is simply locking in some gains after a strong run.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Galaxy Digital Holdings Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Galaxy Digital Holdings Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Core Scientific Inc Registered Shs
|14,65
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.