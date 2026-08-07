Galaxy Digital veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Galaxy Digital hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Galaxy Digital vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Galaxy Digital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,71 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 0,477 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 9,06 Milliarden USD erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at