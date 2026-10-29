Galaxy Digital: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Galaxy Digital ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Galaxy Digital die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Galaxy Digital 1,01 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,69 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 741,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at