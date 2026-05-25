Galaxy Entertainment: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Galaxy Entertainment hat am 22.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,34 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Galaxy Entertainment noch ein Gewinn pro Aktie von -0,180 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Galaxy Entertainment in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 120,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 118,6 Millionen INR im Vergleich zu 53,8 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,310 INR beziffert. Im Vorjahr waren -0,700 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 423,14 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 177,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 152,32 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at