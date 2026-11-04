Galaxy Entertainment legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Galaxy Entertainment hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal hat Galaxy Entertainment 150,2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 41,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 106,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at