Galaxy Gaming hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Galaxy Gaming lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 1,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at