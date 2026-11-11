Galaxy Gaming hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Galaxy Gaming hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Galaxy Gaming noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 7,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at