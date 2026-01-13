Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
13.01.2026 13:58:00
Galaxy S25: Samsung verkauft generalüberholte Smartphones in Deutschland
Samsung verkauft ab sofort auch generalüberholte Smartphones in Deutschland. Den Anfang macht die Galaxy-S25-Reihe. Vor dem Kauf lohnt sich ein Preischeck.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
