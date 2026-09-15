Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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15.09.2026 12:47:00
Galaxy S26: Samsungs Refurbished-Geräte sind teurer als neue
Samsung bietet nun auch die Galaxy-S26-Serie als generalüberholte „Certified Re-Newed“-Geräte an. Ein Preischeck zeigt jedoch: Neuware ist oft günstiger.
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