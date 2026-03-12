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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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12.03.2026 13:01:00

Galaxy S26 Ultra Review: Privacy Display Proves Hardware Still Matters in an AI World

Samsung delivers modest but meaningful upgrades to the Ultra's design, cameras and battery. And yes, the phone is packed with new AI features -- and most of them are actually pretty useful.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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