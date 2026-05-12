Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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12.05.2026 14:00:00
Galaxy S26 zuerst: Samsung öffnet One UI 9 Beta
Samsung hat die Beta für One UI 9 auf Basis von Android 17 für die Galaxy-S26-Serie gestartet. Das Update bringt neue Kreativ- und Sicherheitsfunktionen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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