Samsung Aktie

Samsung für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003

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12.05.2026 14:00:00

Galaxy S26 zuerst: Samsung öffnet One UI 9 Beta

Samsung hat die Beta für One UI 9 auf Basis von Android 17 für die Galaxy-S26-Serie gestartet. Das Update bringt neue Kreativ- und Sicherheitsfunktionen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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