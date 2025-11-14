Galaxy Surfactants: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Galaxy Surfactants hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 18,75 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Galaxy Surfactants noch ein Gewinn pro Aktie von 23,90 INR in den Büchern gestanden.

Galaxy Surfactants hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,26 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,63 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at