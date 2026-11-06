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06.11.2026 06:31:28
Galaxy Surfactants: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Galaxy Surfactants präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 33,78 INR, nach 18,75 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,10 Milliarden INR – ein Plus von 36,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Galaxy Surfactants 13,26 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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