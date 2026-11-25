Samsung GDR Aktie
WKN: 881823 / ISIN: US7960502018
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25.11.2026 11:48:00
Galaxy Watch 8: Samsung verteilt One UI 9 Watch mit neuen Gesundheitsfunktionen
Samsung hat mit der Verteilung des Updates auf One UI 9 Watch auf Basis von Wear OS 7 begonnen. Zuerst sind die Galaxy-Watch-8-Modelle dran.
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