Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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22.07.2026 15:00:00
Galaxy Watch Ultra2: Samsung-Smartwatch wird stärker, flacher - und teurer
Samsung legt die Galaxy Watch Ultra neu auf und schraubt dabei an den Specs wie am Preis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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