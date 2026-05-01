GalaxyCore A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GalaxyCore A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,88 Milliarden CNY – ein Plus von 23,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GalaxyCore A 1,52 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at