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Blackstone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MSM5 / ISIN: US09253U1088

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Zukauf verkündet 14.10.2026 13:16:00

Galderma-Aktie wenig verändert: Milliardenübernahme soll Hautpflegegeschäft stärken

Galderma-Aktie wenig verändert: Milliardenübernahme soll Hautpflegegeschäft stärken

Galderma übernimmt die US-Hautpflegemarke ZO Skin Health für 1,5 Milliarden US-Dollar, um sein Geschäft mit medizinischer Hautpflege auszubauen.

Der Dermatologiespezialist Galderma will sein Geschäft mit medizinischer Hautpflege ausbauen und übernimmt dafür die US-Marke ZO Skin Health für 1,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,3 Mrd Euro). Das teilte die Schweizer am Mittwoch mit. Mit dem Zukauf will Galderma das Wachstum im Segment der über Ärztinnen und Ärzte vertriebenen Hautpflegeprodukte vorantreiben.

Man habe mit ZO Skin Health eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 Prozent unterzeichnet. Verkäufer sind unter anderem von Blackstone Tactical Opportunities verwaltete Fonds sowie die Familie des Markengründers Zein Obagi. Der Kaufpreis werde vollständig in bar bezahlt und durch vorhandene liquide Mittel sowie Bankfinanzierungen gedeckt.

Die Transaktion soll im vierten Quartal 2026 oder Anfang 2027 abgeschlossen werden, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und weiterer üblicher Abschlussbedingungen. Im ersten vollständigen Geschäftsjahr nach dem Abschluss dürfte der Zukauf ergebnisneutral auf den bereinigten Gewinn je Aktie wirken. Für 2027 rechnet Galderma mit einer leichten Verwässerung der bereinigten Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda). Ab 2028 soll die Marge wieder ungefähr dem Gruppendurchschnitt entsprechen.

Ergänzung des bestehenden Portfolios

Mit ZO Skin Health erweitert Galderma das Hautpflegegeschäft, zu dem bereits die Marken Cetaphil und Alastin gehören. Die beiden Marken ZO Skin Health und Alastin ergänzen sich nach Angaben des Unternehmens insbesondere durch ihre unterschiedlichen Schwerpunkte.

ZO Skin Health bietet ein breites Sortiment an medizinisch orientierten Hautpflegeprodukten für die tägliche Anwendung. Die Behandlungen basieren unter anderem auf Retinol und Säuren und folgen strukturierten Pflegeroutinen. Alastin konzentriert sich dagegen vor allem auf regenerative Hautpflege mit Peptiden zur Unterstützung der Haut vor und nach dermatologischen sowie ästhetischen Eingriffen.

Durch die Kombination der beiden Marken könne Galderma künftig sowohl die tägliche Hautpflege als auch die Pflege rund um medizinische und ästhetische Behandlungen umfassender abdecken, heisst es. Davon verspricht sich der Konzern zusätzliche Wachstumschancen und eine stärkere Position bei Dermatologen, plastischen Chirurgen und weiteren Fachleuten.

ZO Skin Health wurde vom Dermatologen Zein Obagi gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irvine im US-Bundesstaat Kalifornien.

Die Aktie von Galderma gewinnt an der SIX zeitweise 0,45 Prozent auf 168,10 CHF.

ZUG/IRVINE (dpa-AFX)

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