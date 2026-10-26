Galderma Aktie
WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721
|
26.10.2026 15:45:12
Galderma Reports Positive Clinical Results For Enhanced ALASTIN Eye Complex
(RTTNews) - Monday, Galderma (GALD), a dermatology-focused company, announced the U.S. launch of ALASTIN Restorative Eye Complex with TriHex+, an enhanced skincare product designed to address signs of aging across the entire eye area.
The formulation targets crow's feet, under-eye puffiness and upper-eyelid fine lines, supporting skin firmness, elasticity and hydration.
In a clinical evaluation of 29 patients, the product showed a 30.13% improvement in crow's feet fine lines, a 33.63% improvement in under-eye puffiness and a 21.62% reduction in upper-eyelid fine lines after 12 weeks.
The product will initially be available in the U.S. through authorized healthcare providers and provider microsites.
On October 23, Galderma's stock closed trading at $220.14 without any movement on the OTC Markets.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Galderma
|
12:27
|Gewinne in Zürich: So performt der SLI am Montagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SMI am Mittag steigen (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Zürich: SLI liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI beginnt Montagshandel im Plus (finanzen.at)
|
23.10.26
|Verluste in Zürich: SLI zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Freundlicher Handel: SLI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
22.10.26
|Börse Zürich: Anleger lassen SMI zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu Galderma
Aktien in diesem Artikel
|Galderma
|205,90
|-0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. Die US-Börsen zeigen sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.