Galderma Aktie

Galderma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.10.2026 07:46:57

Galderma's Nemluvio Shows Sustained Benefits In Inflammatory Skin Diseases Through 3 Years

(RTTNews) - Thursday, Galderma (GALD.SW) presented new three-year data from the ARCADIA long-term extension study showing sustained improvements with Nemluvio (nemolizumab) in patients with atopic dermatitis (AD).

The company also reported long-term OLYMPIA LTE data across multiple dimensions of prurigo nodularis (PN).

In a post-hoc analysis of the ARCADIA long-term extension study, the majority of adults and adolescents aged 12 and older with moderate-to-severe AD who responded at Week 16 maintained deep skin lesion and itch responses through Week 152.

Separately, long-term data in adults with PN showed sustained improvements in itch (85%), pain (60%), sleep disturbance (85%) and quality of life (91%) through Week 148.

Galderma said Nemluvio's safety profile remained consistent, with no new safety signals.

Nemluvio is a monoclonal antibody targeting IL-31 signaling, a pathway involved in itch and inflammation in AD and PN.

Galderma will also present Phase 2 data showing meaningful and sustained improvements with nemolizumab in children aged 2-11 years with moderate-to-severe AD.

The data are being presented at the 2026 Fall Clinical Dermatology Conference being held October 8-11 in Las Vegas, United States.

GALD.SW on Wednesday closed at CHF 162.60, up 0.77% on the Swiss Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Galderma

mehr Nachrichten

Analysen zu Galderma

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Galderma 173,50 -0,46% Galderma

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen schwächer -- ATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich leichter
An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts. Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen