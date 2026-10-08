Galderma Aktie
WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721
|
08.10.2026 07:46:57
Galderma's Nemluvio Shows Sustained Benefits In Inflammatory Skin Diseases Through 3 Years
(RTTNews) - Thursday, Galderma (GALD.SW) presented new three-year data from the ARCADIA long-term extension study showing sustained improvements with Nemluvio (nemolizumab) in patients with atopic dermatitis (AD).
The company also reported long-term OLYMPIA LTE data across multiple dimensions of prurigo nodularis (PN).
In a post-hoc analysis of the ARCADIA long-term extension study, the majority of adults and adolescents aged 12 and older with moderate-to-severe AD who responded at Week 16 maintained deep skin lesion and itch responses through Week 152.
Separately, long-term data in adults with PN showed sustained improvements in itch (85%), pain (60%), sleep disturbance (85%) and quality of life (91%) through Week 148.
Galderma said Nemluvio's safety profile remained consistent, with no new safety signals.
Nemluvio is a monoclonal antibody targeting IL-31 signaling, a pathway involved in itch and inflammation in AD and PN.
Galderma will also present Phase 2 data showing meaningful and sustained improvements with nemolizumab in children aged 2-11 years with moderate-to-severe AD.
The data are being presented at the 2026 Fall Clinical Dermatology Conference being held October 8-11 in Las Vegas, United States.
GALD.SW on Wednesday closed at CHF 162.60, up 0.77% on the Swiss Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Galderma
|
07.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
06.10.26
|SMI aktuell: SMI schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.10.26
|SMI-Handel aktuell: So bewegt sich der SMI am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.10.26
|Zuversicht in Zürich: SLI nachmittags fester (finanzen.at)
|
05.10.26
|SIX-Handel: So performt der SMI nachmittags (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse Zürich in Grün: SMI fester (finanzen.at)
|
05.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI am Mittag fester (finanzen.at)
|
05.10.26
|Gewinne in Zürich: SMI zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Galderma
Aktien in diesem Artikel
|Galderma
|173,50
|-0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen schwächer -- ATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich leichter
An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts. Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken.