Galectin Therapeutics veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at