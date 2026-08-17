Galectin Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Galectin Therapeutics hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,120 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at