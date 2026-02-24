Galenica fokussiert Geschäft von Bichsel auf Home-Care-Dienstleistungen

Bichsel, ein Hersteller pharmazeutischer Produkte sowie Home-Care-Dienstleister mit Sitz in Interlaken, beabsichtigt, die Produktionssparte bis spätestens Ende 2026 aufzugeben. Grund dafür ist die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit dieses Spezialgeschäfts. Verschiedene Massnahmen zur Steigerung der Ertragslage haben über die letzten Jahre keine ausreichende Wirkung erzielt. Galenica prüfte nebst der Schliessung verschiedene Szenarien für die Herstellung bei ihrer Tochtergesellschaft, darunter auch eine Neuausrichtung des Geschäftsbereichs in Verbindung mit wesentlichen Investitionen bis hin zu einem kompletten Neubau. Mit keinem Szenario lässt sich die Produktion längerfristig nachhaltig betreiben. Aufgrund des Zustands der Anlage ist zudem auch ein Verkauf nicht möglich. Im Zusammenhang mit der möglichen Schliessung der Herstellung hat die Versorgung der Kundinnen und Kunden oberste Priorität. Bichsel wird sie in der Übergangsphase weiter beliefern und bei der Suche nach alternativen Lieferanten unterstützen.

Fokus auf Home-Care-Dienstleistungen

Galenica schärft die strategische Ausrichtung ihrer Tochtergesellschaft Bichsel und fokussiert die Geschäftstätigkeit auf die Home-Care-Dienstleistungen. Damit unternimmt Galenica einen weiteren Schritt bei der konsequenten Umsetzung ihrer Strategie, die auf integrierte Gesundheitsversorgung und -dienstleistungen fokussiert. Mit über 50 Jahren Erfahrung setzt Bichsel künftig auf die kontinuierliche Weiterentwicklung und den Ausbau des Home-Care-Geschäfts.

Bereits im Oktober 2025 bündelten HomeCare Bichsel und Lifestage Solutions ihre Kompetenzen unter gemeinsamer Führung (siehe Information vom 17. Oktober 2025 ). Gemeinsam unterstützen die beiden Unternehmen des Galenica-Netzwerks schweizweit Spitexorganisationen und Pflegeeinrichtungen bei der Versorgung und Betreuung von Patientinnen und Patienten an deren Wohnort. Bichsel bringt Erfahrung in der klinischen Ernährung und Schmerztherapie, während die digitale Plattform von Lifestage Solutions die Bestellung und Abrechnung von Pflegematerialien sowie das digitale Medikamentenmanagement vereinfacht.

Auch am Apothekengeschäft von Bichsel hält Galenica ihrer Strategie entsprechend fest: Die «Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel» in Interlaken wird ab 1. März 2026 zur «Amavita Apotheke Bichsel Interlaken» und ist wie gewohnt für ihre Kundinnen und Kunden da.

Sozialplan und enge Begleitung der Mitarbeitenden

Galenica rechnet als Folge der beabsichtigten Produktionsschliessung damit, dass bis spätestens Ende 2026 bis zu 170 Stellen in der Produktion und dem Vertrieb von Bichsel betroffen sind. Das Konsultationsverfahren wurde eröffnet. Galenica wird die Mitarbeitenden in dieser anspruchsvollen Phase eng begleiten, die Auswirkungen möglichst verträglich gestalten und ihre soziale Verantwortung wahrnehmen.

Sofern Kündigungen unumgänglich sind, wird ein Sozialplan zur Anwendung kommen, der neben finanzieller Unterstützung auch Angebote für die berufliche Weiterorientierung vorsieht und eine Härtefallregelung beinhalten wird. Auch Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten innerhalb des Galenica-Netzwerks werden geprüft. Der Abschluss des Konsultationsverfahrens wird voraussichtlich Mitte März 2026 erwartet. Der finale Entscheid zur Schliessung sowie die definitive Anzahl betroffener Stellen ist abhängig vom Ausgang des Konsultationsverfahrens.

Finanzielle Auswirkungen auf Gruppenebene

Die Galenica Gruppe rechnet im Falle der Schliessung der Produktionssparte von Bichsel mit geschätzten einmaligen Sonderkosten von CHF 35-40 Mio., welche insbesondere im ersten Halbjahr 2026 entstehen und wovon CHF 17-19 Mio. auf Wertberichtigungen von Warenlager sowie Produktions- und weitere Sachanlagen entfallen. Die Aufgabe des Geschäftsbereichs würde den adjustierten EBIT1 der Galenica Gruppe nach erfolgter Schliessung per Ende 2026 um rund CHF 3 Mio. pro Jahr verbessern. Bichsel ist seit 2019 Teil des Galenica-Netzwerks.

_______________

1 Ohne Einflüsse aus IFRS 16 und IAS 19 sowie akquisitionsbedingten Abschreibungen aus Labor Team.