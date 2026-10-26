Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
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26.10.2026 17:40:04
Galenica platziert erfolgreich Anleihe über CHF 200 Mio.
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Galenica AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
Medienmitteilung
Galenica hat heute erfolgreich eine festverzinsliche Anleihe über CHF 200 Mio. platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren und einen jährlichen Coupon von 1.2775%. Der Erlös der Transaktion wird für die Refinanzierung einer fälligen Obligationenanleihe und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Die Emission erfolgt unter der Federführung der Deutschen Bank und der Zürcher Kantonalbank als Joint Lead Manager sowie der Basler Kantonalbank als Co-Manager. Die Zulassung der Anleihe zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.
Nächste Termine
Für ergänzende Auskünfte:
Galenica: führendes Gesundheitsnetzwerk der Schweiz
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Galenica AG
|Untermattweg 8
|3027 Bern
|Schweiz
|Telefon:
|+41 058 852 81 11
|E-Mail:
|info@galenica.com
|Internet:
|https://www.galenica.com
|ISIN:
|CH0360674466
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2422318
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2422318 26.10.2026 CET/CEST
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