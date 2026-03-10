Galenica AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Galenica realisiert starkes Jahresergebnis und erhöht Mittelfristguidance



10.03.2026 / 06:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Galenica steigert den Umsatz 2025 um 5.5% auf CHF 4'135.6 Mio. – alle Geschäftsbereiche tragen zum Wachstum bei.

Der adjustierte 1 EBIT steigt um 11.3% auf CHF 234.8 Mio.

Apotheken stärken die Grundversorgung durch Beratungsdienstleistungen.

Im Wholesale sorgen moderne Systeme für mehr Effizienz.

Bei Home Care und Diagnostics wurde die Basis für weiteres Wachstum gelegt.

Die gezielte Steuerung des Nettoumlaufvermögens stärkt den operativen Cashflow.

Galenica erwartet 2026 eine Umsatzsteigerung zwischen 5% und 7% und ein adjustiertes 1 EBIT-Wachstum von 6% bis 8%.

Die adjustierte1 EBIT-Mittelfristguidance bis 2027 wird auf CHF 270 Mio. erhöht. Galenica hat 2025 ihre Wachstumsstrategie konsequent fortgesetzt und ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Mit einer Steigerung von 11.3% auf CHF 234.8 Mio. erhöhte sich der adjustierte1 EBIT deutlich. Diese Entwicklung war getrieben durch ein starkes Umsatzwachstum von 5.5% auf CHF 4'135.6 Mio., wozu sämtliche Geschäftsbereiche beigetragen haben. Der adjustierte1 Reingewinn aus fortgeführter Geschäftstätigkeit erhöhte sich um 3.0% auf CHF 188.7 Mio. Marc Werner, CEO von Galenica, sagt zum erfreulichen Jahresergebnis: «Im Jahr 2025 haben wir unsere strategischen Ziele konsequent umgesetzt und konnten unsere starke Position im Schweizer Gesundheitsmarkt weiter festigen. Wir haben unser Netzwerk erfolgreich weiterentwickelt und setzen auf Kundenfokus, Effizienz und Digitalisierung .» Der adjustierte1 ROS der Gruppe stieg auf 5.7% (Vorjahr 5.4%), gestützt durch eine verbesserte Bruttomarge in Kombination mit einer Optimierung der Personalkosten. Weiter beeinflussten die Akquisition von Labor Team im September sowie Sonderfaktoren von CHF 6.2 Mio. den EBIT positiv. Der adjustierte1 operative Cashflow lag im Geschäftsjahr 2025 mit CHF 245.7 Mio. deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Grund für die positive Entwicklung des Cashflows war eine Kombination aus dem hohen Geschäftsergebnis mit einem gezielten Fokus auf das Bewirtschaften des Nettoumlaufvermögens. Beratungsangebote stärken Grundversorgung Galenica hat ihre Rolle in der Grundversorgung im Jahr 2025 weiter ausgebaut. In den Apotheken im Galenica-Netzwerk wurden über 368'000 kostenpflichtige Gesundheits- und Beratungsdienstleistungen durchgeführt, darunter fast 93'000 Impfungen. Dank neuen Kooperationen mit KPT und Helsana werden die Kosten für diese Dienstleistungen seit dem 1. Januar 2026 in ausgewählten Versicherungsmodellen übernommen. Im Verlauf des Jahres 2026 wird das Angebot «Beratung plus» flächendeckend in allen Apotheken des Netzwerks verfügbar sein. Auch im digitalen Bereich wächst das Unternehmen: Die Nutzung von Click & Collect steigt kontinuierlich, und der Anfang 2025 lancierte Rezepte-Manager vereinfacht die Verwaltung von Rezepten und die Bestellung von Medikamenten. Mit der Mehrheitsübernahme der Online-Drogerie Puravita stärkt Galenica zudem ihre Präsenz im digitalen Drogerie- und Freisortiment und baut ihr Online-Angebot aus. Systeme im Wholesale modernisiert für mehr Effizienz Im Zuge ihrer langfristigen Investitionen in Effizienz und Digitalisierung hat Galexis im Jahr 2025 einen wichtigen Meilenstein erreicht: Das Distributionszentrum in der Westschweiz wurde umfassend modernisiert. Dank der Einführung des neuen Lagerverwaltungssystems am Standort Lausanne-Ecublens liegt der Automatisierungsgrad nun bei über 70%. Der nächste Schritt folgt im dritten Quartal 2026: Auch am Standort Niederbipp werden die Systeme auf SAP umgestellt. Damit legt Galexis den Grundstein für eine noch effizientere Logistik und eröffnet neue Möglichkeiten für Innovationen, insbesondere in Kombination mit künstlicher Intelligenz. Basis für weiteres Wachstum gelegt Ein zentraler Meilenstein war ausserdem der Eintritt ins Diagnostikgeschäft durch die Akquisition der Labor Team Gruppe. Damit erweiterte Galenica ihr Angebot insbesondere für Ärztinnen und Ärzte und erschloss gleichzeitig neue Potenziale für Innovation und Wachstum. Im Berichtsjahr hat Galenica zudem wichtige Weichen für nachhaltiges Wachstum im Bereich Home Care gestellt. Mit dem gemeinsamen Marktauftritt von Bichsel und Lifestage Solutions wird die langjährige Erfahrung in der klinischen Ernährung mit einer modernen, digitalen Bestell- und Abrechnungsplattform verknüpft. Bichsel soll zukünftig auf Home-Care-Dienstleistungen ausgerichtet werden, die bereits heute rund zwei Drittel des Geschäfts ausmachen. Im Rahmen dieser strategischen Fokussierung hatte Galenica im Februar 2026 bekannt gegeben, die Herstellung pharmazeutischer Produkte bei Bichsel per Ende 2026 einstellen zu wollen. Der Abschluss des Konsultationsverfahrens wird Mitte März 2026 erwartet. Galenica erhöht EBIT-Mittelfristguidance Mit dem starken Ergebnis erreicht Galenica sowohl ihre Umsatz- als auch ihre EBIT-Prognose für das Jahr 2025 klar. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung deshalb eine Dividendenerhöhung auf CHF 2.50 pro Aktie vorschlagen, was einer Steigerung von 8.7% entspricht. Für das Jahr 2026 rechnet Galenica mit einem Umsatzwachstum zwischen 5% bis 7%. Beim adjustierten1 EBIT erwartet Galenica eine Steigerung von 6% bis 8%. Ohne die ausserordentlichen Sonderfaktoren 2025 in Höhe von CHF 6.2 Mio. entspricht dies einer Steigerung des adjustierten1 EBIT von 9% bis 11%. Die Kosten der beabsichtigten Schliessung der Produktionssparte von Bichsel werden vorwiegend im ersten Halbjahr 2026 anfallen und sind im adjustierten1 EBIT nicht abgebildet. Galenica verfolgt eine nachhaltige Dividendenpolitik und plant für 2026 eine Dividende mindestens auf Vorjahresniveau. Galenica präzisiert zudem die Rentabilitätsziele in den beiden Segmenten und hebt ihre Mittelfristguidance für den adjustierten1 EBIT bis 2027 an. Das bisherige Ziel von CHF 250 Mio. wird erhöht und liegt neu bei CHF 270 Mio. Mit diesem Schritt unterstreicht Galenica ihre ambitionierten Wachstumsziele sowie die positive Entwicklung des Unternehmens und reflektiert neu auch die erfolgreiche Akquisition von Labor Team in der Mittelfristguidance.



Kennzahlen 2025 der Galenica Gruppe (in Mio. CHF) 2025 2024 Veränderung Nettoumsatz Segment Products & Care 1’816.4 1’700.2 6.8% Pharmacies Omni-Channel 1’473.3 1’404.3 4.9% Products & Brands 194.2 190.2 2.1% Services & Production 119.9 115.2 4.0% Diagnostics 40.7 0 Segment Logistics & IT 3’332.6 3’180.5 4.8% Wholesale 3’255.3 3’105.2 4.8% Logistics & IT Services 79.6 77.5 2.8% Corporate und Eliminationen -1’013.4 -959.6 Galenica Gruppe 4’135.6 3’921.1 5.5% EBIT adjustiert1 Segment Products & Care1 175.2 160.1 9.4% Segment Logistics & IT1 61.7 53.8 14.8% Corporate und Eliminationen -2.1 -2.9 Galenica Gruppe1 234.8 211.0 11.3% Reingewinn aus fortgeführter Geschäftstätigkeit adjustiert1 188.7 183.2 3.0% 1 Siehe Definition gemäss Kapital « Alternative performance measures » im Geschäftsbericht 2025. Weiterführende Informationen sind im Geschäftsbericht 2025 enthalten. Medien- und Analystenkonferenz um 10.30 Uhr Galenica veranstaltet heute Dienstag, 10. März 2026, um 10.30 Uhr (mitteleuropäische Zeit, MEZ) ihre Medien- und Analystenkonferenz zu den Jahresergebnissen 2025. Die Konferenz wird als hybrider Anlass durchgeführt. Vor Ort: Landesmuseum Zürich, Auditorium Willy G.S. Hirzel, Museumstrasse 2, 8021 Zürich Online: Live-Webcast Falls Sie nicht physisch vor Ort teilnehmen können, können Sie der Konferenz via Webcast auf Deutsch oder Englisch folgen sowie auch Fragen eingegeben. Die Konferenz wird auf Deutsch durchgeführt und auf Englisch simultanübersetzt. Die Dokumentation wird am 10. März 2026, ab 07.00 Uhr auf der Website zur Verfügung stehen. Die Aufzeichnung wird nach der Konferenz auf www.galenica.com publiziert. Nächste Termine

21. April 2026 Generalversammlung der Galenica AG

28. Mai 2026 Umsatz-Update der Galenica Gruppe

6. August 2026 Publikation Halbjahresergebnisse 2026 der Galenica Gruppe

22. Oktober 2026 Umsatz-Update der Galenica Gruppe

Für ergänzende Auskünfte: Media Relations:

Nina Amann, Lead Media Relations

Tel. +41 58 852 85 17

E-Mail: media@galenica.com Nina Amann, Lead Media Relations Investor Relations:

Julian Fiessinger, CFO

Tel. +41 58 852 85 31

E-Mail: investors@galenica.com Willkommen im Galenica-Netzwerk!

Die über 8’000 Mitarbeitenden von Galenica setzen sich täglich ein für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen in der Schweiz. Mit den Apotheken, der Pharmalogistik, unseren Produkten und Dienstleistungen sowie dem Bereich Home Care ist Galenica breit aufgestellt und erfolgreich am Markt positioniert. Wir gestalten das Gesundheitswesen von morgen zusammen mit starken Partnern – und bringen unsere vielseitigen Kompetenzen und die breite Expertise aus dem gesamten Netzwerk dafür ein. Unsere Ambition ist es, die Bedürfnisse von Kundinnen und Patienten im Schweizer Gesundheitsmarkt nahtlos, leistungsstark und persönlich zu erfüllen. Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX Swiss Exchange, GALE, Valorennummer 36’067’446). Zusätzliche Informationen über Galenica finden Sie auf www.galenica.com.

Ende der Adhoc-Mitteilung