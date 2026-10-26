Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
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26.10.2026 17:40:04
Galenica successfully places a bond of over CHF 200 million
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Galenica AG
/ Key word(s): Bond
Press release
Today, Galenica successfully placed a fixed rate bond of over CHF 200 million. The bond has a term of 4 years and an annual coupon of 1.2775%. The income from the transaction will be used for refinancing a maturing bond and for general corporate purposes.
Deutsche Bank and Zürcher Kantonalbank are joint lead manager for this issue, and Basler Kantonalbank is co-manager. An application for admission to trading on the SIX Swiss Exchange for the bond is being made.
Upcoming dates
For further information, please contact:
Galenica: Switzerland’s leading healthcare network
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|Galenica AG
|Untermattweg 8
|3027 Bern
|Switzerland
|Phone:
|+41 058 852 81 11
|E-mail:
|info@galenica.com
|Internet:
|https://www.galenica.com
|ISIN:
|CH0360674466
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2422318
|End of News
|EQS News Service
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2422318 26.10.2026 CET/CEST
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