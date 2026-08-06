Galenica AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Galenica wächst mit hoher Kontinuität weiter



06.08.2026 / 06:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Galenica steigert den Umsatz im 1. Halbjahr 2026 um 7.1% auf CHF 2'136.5 Mio.

Der adjustierte 1 EBIT steigt um 7.1% auf CHF 117.7 Mio.

Die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen in Apotheken steigt weiter.

Home Care und Diagnostics etablieren sich als wichtige Wachstumstreiber.

Galexis wächst weiter im Pharmagrosshandel.

Galenica bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Galenica setzte ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 mit hoher Kontinuität fort. Der Umsatz stieg um 7.1% auf CHF 2'136.5 Mio., der adjustierte1 EBIT um 7.1% auf CHF 117.7 Mio. Bereinigt um die ausserordentlichen Sonderfaktoren im Vorjahr entspricht dies einem EBIT-Wachstum von 12.6%. Die breite Diversifikation entlang der gesamten Gesundheitsversorgung erwies sich erneut als Stärke und glich Marktentwicklungen sowie saisonale Effekte aus. Gleichzeitig setzte Galenica die Weiterentwicklung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsbereiche konsequent fort. «Wir haben im ersten Halbjahr wichtige Fortschritte bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie erzielt – von der Stärkung der Apotheke als erste Ansprechpartnerin für Gesundheit bis zum Ausbau unseres B2B-Angebots», sagt Marc Werner, CEO von Galenica. Ausblick 2026 bestätigt Mit dem guten ersten Halbjahr ist Galenica bei ihrer Umsatz- und EBIT-Prognose auf Kurs. Galenica bestätigt den Ausblick 2026 und rechnet weiterhin mit einem Umsatzwachstum zwischen 5% bis 7%. Beim adjustierten1 EBIT erwartet Galenica eine Steigerung von 6% bis 8%. Galenica verfolgt eine nachhaltige Dividendenpolitik und plant für 2026 eine Dividende mindestens auf Vorjahresniveau. Die einmaligen Sonderkosten im Zusammenhang mit der Schliessung der Produktionssparte von Bichsel werden mit rund CHF 30 Mio. tiefer ausfallen als bisher erwartet und sind im adjustierten1 EBIT nicht abgebildet. Ursprünglich wurde mit Sonderkosten von CHF 35-40 Mio. gerechnet. Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen in Apotheken steigt weiter Die stärkere Rolle der Apotheke in der Gesundheitsversorgung prägte auch das erste Halbjahr 2026 von Galenica. Der Umsatz des Bereichs «Pharmacies Omni-Channel» stieg um 6.2% auf CHF 756.9 Mio. (ohne Coop Vitality), wobei das organische Wachstum 4.3% betrug. Damit wuchsen die Galenica Apotheken unter Berücksichtigung des Produktmixes stärker als der Markt (Rx- und OTC-Produkte: 5.4%2, Nicht-Medikamentensegment im Consumer-Healthcare-Markt: 0.5%3). Wie im Vorjahr erwies sich die anhaltend hohe Nachfrage nach GLP-1-basierten Abnehmpräparaten als Wachstumstreiber und unterstützte zugleich die steigenden Umsätze im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente. Gleichzeitig baute Galenica ihr Apothekennetz um netto 3 Apotheken auf 384 weiter aus. Alle Galenica-Apotheken bieten seit diesem Jahr mit dem Konzept «Beratung plus» kostenpflichtige Beratungs- und Gesundheitsdienstleistungen an. Die Nachfrage stieg im ersten Halbjahr um 27% auf 193’000 Leistungen, darunter 25’000 Impfungen. Zudem sind seit Anfang des Jahres entsprechende Leistungen in zehn alternativen Versicherungsmodellen integriert, die mehr als eine Million Versicherte erreichen. Consumer-Healthcare-Markt bleibt kompetitiv Der Schweizer Consumer-Healthcare-Markt entwickelte sich im ersten Halbjahr mit 0.2% nur verhalten. Grund dafür ist unter anderem eine tiefere Nachfrage nach Erkältungs- und Schmerzmedikamenten aufgrund einer milderen Grippe- und Erkältungssaison. Wachstumsimpulse kamen dagegen aus den Bereichen Allergien sowie Vitamine und Mineralstoffe. Aufgrund des auf Grippe und Erkältungen fokussierten Produktportfolios entwickelten sich die Marktverkäufe von Verfora-Produkten in diesem anspruchsvollen Marktumfeld mit -2.6% rückläufig. Der Umsatz des Geschäftsfelds «Products & Brands» im Schweizer Markt ging um 5.1% auf CHF 76.0 Mio. zurück. Zusätzlich dämpfend wirkte sich die Entwicklung im internationalen Geschäft aus. Dies aufgrund des fortgesetzten Lagerabbaus bei Perskindol, der auf eine Regulierungsänderung in der EU zurückzuführen ist. Gesamthaft ging der Umsatz des Bereichs «Products & Brands» daher um 9.8% auf CHF 91.2 Mio. zurück. Home Care als Wachstumstreiber Der Bereich «Services & Production» entwickelte sich im ersten Halbjahr 2026 positiv und steigerte den Umsatz um 9.4% auf CHF 63.4 Mio., Wachstumstreiber war das Home-Care-Geschäft von Bichsel, Lifestage und Medifilm. Im Zuge der Aufgabe der pharmazeutischen Produktion bei Bichsel wurde das Home-Care-Geschäft von Bichsel mit Lifestage Solutions zusammengeführt. Die Bündelung schafft die Grundlage für die weitere Entwicklung des Home-Care-Bereichs. Gestärkte Position im Diagnostikgeschäft Der Bereich «Diagnostics» hat sich im Galenica-Netzwerk als wichtiger Wachstumstreiber etabliert. Im ersten Halbjahr 2026 wurde ein Umsatz von CHF 62.2 Mio. realisiert, womit Diagnostics 3.1% zum Umsatzwachstum von Galenica beitrug. Zusätzliche Impulse setzte Labor Team mit der Automatisierung mikrobiologischer Analysen, wodurch die Kapazitäten für entsprechende Testleistungen erhöht werden konnten. Gleichzeitig intensivierten Labor Team und Galexis ihre Zusammenarbeit, um Arztpraxen ein abgestimmtes Angebot aus Laborleistungen, Medikamenten, Praxis- und Verbrauchsmaterialien sowie Praxiseinrichtungen aus einer Hand anzubieten. Galexis behauptet starke Marktposition Der Bereich «Logistics & IT» entwickelte sich im ersten Halbjahr 2026 erfreulich und steigerte den Umsatz um 4.2% auf CHF 1'684.9 Mio. Davon entfielen CHF 1’647.3 Mio. auf den Bereich «Wholesale». Dabei entwickelte sich das Ärztesegment aufgrund einer Angebotsanpassung mit einem Wachstum von 1.0% leicht unter Marktniveau, wohingegen im volumenstarken Apothekenbereich mit einem Wachstum von 6.3% Marktanteile gewonnen werden konnten. Im gleichen Zeitraum wuchs der gesamte Pharmamarkt um 3.7%, auf das Ärztesegment entfiel ein Wachstum von 3.1%, auf das Segment der stationären Apotheken ein Wachstum von 5.4%. 2026 treibt Galexis die weitere Automatisierung und Effizienzsteigerung voran. Der letzte Umsetzungsschritt erfolgt im September mit der SAP-Umstellung am Standort Niederbipp. Der Bereich «Logistics & IT Services» entwickelte sich mit einem leichten Rückgang von 0.8% auf CHF 38.9 Mio. stabil. Erfreulich war der Ausbau des Dienstleistungsangebots von Alloga, die Entwicklung des Joint Ventures Health Supply sowie die steigende Nutzung digitaler Lösungen. Im ersten Halbjahr 2026 wurden 409 Mio. Clinical Decision Support Checks ausgelöst. Kennzahlen 1. Halbjahr 2026 der Galenica Gruppe (in Mio. CHF) H1/2026 H1/2025 Veränderung Nettoumsatz Segment Products & Care 967.2 873.3 11.5% Pharmacies Omni-Channel 756.9 713.0 6.2% Products & Brands 91.2 101.1 -9.8% Services & Production 63.4 57.9 9.4% Diagnostics 62.2 Segment Logistics & IT 1’684.9 1'617.6 4.2% Wholesale 1’647.3 1'579.6 4.3% Logistics & IT Services 38.9 39.2 -0.8% Corporate und Eliminationen -515.7 -489.6 Galenica Gruppe 2’136.5 1’995.4 7.1% EBIT adjustiert1 Segment Products & Care1 93.3 81.0 15.2% Segment Logistics & IT1 25.3 30.2 -16.2% Corporate und Eliminationen -0.9 -1.3 Galenica Gruppe1 117.7 109.9 7.1% Reingewinn aus fortgeführter Geschäftstätigkeit adjustiert1 91.9 90.7 1.3%

1 Siehe Definition gemäss Kapital « Alternative performance measures » im Halbjahresbericht 2026. 2 IQVIA, Pharmamarkt Schweiz, 06/2026 3 IQVIA, Consumer Health Markt Schweiz, 06/2026 Weiterführende Informationen sind im Halbjahresbericht 2026 enthalten. Conference Call am 6. August 2026 um 14:00 Uhr MESZ Galenica veranstaltet heute Donnerstag, 6. August 2026, um 14:00 Uhr (MESZ) einen Zoom Conference Call zu den Halbjahresergebnissen 2026. Sie können der Zoom-Konferenz über diesen Link folgen: Zoom-Konferenz (Code: 2455) Die Konferenz wird auf Deutsch durchgeführt und Englisch simultanübersetzt. Die Präsentation steht ab 6. August 2026 auf der Website zur Verfügung. Eine Aufzeichnung des Conference Calls wird im Nachgang ebenfalls aufgeschaltet. Nächste Termine

22. Oktober 2026: Umsatz-Update der Galenica Gruppe

21. Januar 2027: Umsatz-Update 2026 der Galenica Gruppe 9. März 2027: Bilanzmedienkonferenz der Galenica Gruppe Für ergänzende Auskünfte: Media Relations:

Nina Amann, Lead Media Relations

Tel. +41 58 852 85 17

E-Mail: media@galenica.com Nina Amann, Lead Media Relations Investor Relations:

Florian Urech, Head of Investor Relations

Tel. +41 58 852 85 31

E-Mail: investors@galenica.com Galenica: führendes Gesundheitsnetzwerk der Schweiz

Die Galenica Gruppe ist das führende integrierte Gesundheitsnetzwerk der Schweiz. Mit über 20 Gesellschaften ist sie entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Gesundheitswesens tätig. Zum Netzwerk gehört das schweizweit dichteste Apothekennetz mit über 380 Standorten, darunter die Amavita und Sun Store Apotheken sowie unsere Partnerin Coop Vitality. Im Grosshandel und in der Pharmalogistik ist Galenica Marktführerin: Jede zweite in der Schweiz verkaufte Medikamentenpackung geht durch die Logistik von Galexis und Alloga. Daneben entwickelt und vertreibt Verfora als Schweizer Marktführerin eigene Gesundheitsprodukte sowie Marken von Geschäftspartnern. Ergänzt wird das Portfolio der Galenica Gruppe durch Dienstleistungen im Bereich Home Care, Diagnostik sowie digitale Lösungen für medizinische Fachpersonen. Galenica beschäftigt über 8'000 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2025 einen Nettoumsatz von CHF 4.1 Milliarden. Die Aktien der Galenica AG (GALE) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. www.galenica.com.

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