Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|
06.08.2026 06:40:06
Galenica wächst mit hoher Kontinuität weiter
|
Galenica AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Medienmitteilung
Galenica setzte ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 mit hoher Kontinuität fort. Der Umsatz stieg um 7.1% auf CHF 2'136.5 Mio., der adjustierte1 EBIT um 7.1% auf CHF 117.7 Mio. Bereinigt um die ausserordentlichen Sonderfaktoren im Vorjahr entspricht dies einem EBIT-Wachstum von 12.6%. Die breite Diversifikation entlang der gesamten Gesundheitsversorgung erwies sich erneut als Stärke und glich Marktentwicklungen sowie saisonale Effekte aus. Gleichzeitig setzte Galenica die Weiterentwicklung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsbereiche konsequent fort.
«Wir haben im ersten Halbjahr wichtige Fortschritte bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie erzielt – von der Stärkung der Apotheke als erste Ansprechpartnerin für Gesundheit bis zum Ausbau unseres B2B-Angebots», sagt Marc Werner, CEO von Galenica.
Ausblick 2026 bestätigt
Mit dem guten ersten Halbjahr ist Galenica bei ihrer Umsatz- und EBIT-Prognose auf Kurs. Galenica bestätigt den Ausblick 2026 und rechnet weiterhin mit einem Umsatzwachstum zwischen 5% bis 7%. Beim adjustierten1 EBIT erwartet Galenica eine Steigerung von 6% bis 8%. Galenica verfolgt eine nachhaltige Dividendenpolitik und plant für 2026 eine Dividende mindestens auf Vorjahresniveau. Die einmaligen Sonderkosten im Zusammenhang mit der Schliessung der Produktionssparte von Bichsel werden mit rund CHF 30 Mio. tiefer ausfallen als bisher erwartet und sind im adjustierten1 EBIT nicht abgebildet. Ursprünglich wurde mit Sonderkosten von CHF 35-40 Mio. gerechnet.
Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen in Apotheken steigt weiter
Die stärkere Rolle der Apotheke in der Gesundheitsversorgung prägte auch das erste Halbjahr 2026 von Galenica. Der Umsatz des Bereichs «Pharmacies Omni-Channel» stieg um 6.2% auf CHF 756.9 Mio. (ohne Coop Vitality), wobei das organische Wachstum 4.3% betrug. Damit wuchsen die Galenica Apotheken unter Berücksichtigung des Produktmixes stärker als der Markt (Rx- und OTC-Produkte: 5.4%2, Nicht-Medikamentensegment im Consumer-Healthcare-Markt: 0.5%3). Wie im Vorjahr erwies sich die anhaltend hohe Nachfrage nach GLP-1-basierten Abnehmpräparaten als Wachstumstreiber und unterstützte zugleich die steigenden Umsätze im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente.
Gleichzeitig baute Galenica ihr Apothekennetz um netto 3 Apotheken auf 384 weiter aus. Alle Galenica-Apotheken bieten seit diesem Jahr mit dem Konzept «Beratung plus» kostenpflichtige Beratungs- und Gesundheitsdienstleistungen an. Die Nachfrage stieg im ersten Halbjahr um 27% auf 193’000 Leistungen, darunter 25’000 Impfungen. Zudem sind seit Anfang des Jahres entsprechende Leistungen in zehn alternativen Versicherungsmodellen integriert, die mehr als eine Million Versicherte erreichen.
Consumer-Healthcare-Markt bleibt kompetitiv
Der Schweizer Consumer-Healthcare-Markt entwickelte sich im ersten Halbjahr mit 0.2% nur verhalten. Grund dafür ist unter anderem eine tiefere Nachfrage nach Erkältungs- und Schmerzmedikamenten aufgrund einer milderen Grippe- und Erkältungssaison. Wachstumsimpulse kamen dagegen aus den Bereichen Allergien sowie Vitamine und Mineralstoffe. Aufgrund des auf Grippe und Erkältungen fokussierten Produktportfolios entwickelten sich die Marktverkäufe von Verfora-Produkten in diesem anspruchsvollen Marktumfeld mit -2.6% rückläufig.
Der Umsatz des Geschäftsfelds «Products & Brands» im Schweizer Markt ging um 5.1% auf CHF 76.0 Mio. zurück. Zusätzlich dämpfend wirkte sich die Entwicklung im internationalen Geschäft aus. Dies aufgrund des fortgesetzten Lagerabbaus bei Perskindol, der auf eine Regulierungsänderung in der EU zurückzuführen ist. Gesamthaft ging der Umsatz des Bereichs «Products & Brands» daher um 9.8% auf CHF 91.2 Mio. zurück.
Home Care als Wachstumstreiber
Der Bereich «Services & Production» entwickelte sich im ersten Halbjahr 2026 positiv und steigerte den Umsatz um 9.4% auf CHF 63.4 Mio., Wachstumstreiber war das Home-Care-Geschäft von Bichsel, Lifestage und Medifilm. Im Zuge der Aufgabe der pharmazeutischen Produktion bei Bichsel wurde das Home-Care-Geschäft von Bichsel mit Lifestage Solutions zusammengeführt. Die Bündelung schafft die Grundlage für die weitere Entwicklung des Home-Care-Bereichs.
Gestärkte Position im Diagnostikgeschäft
Der Bereich «Diagnostics» hat sich im Galenica-Netzwerk als wichtiger Wachstumstreiber etabliert. Im ersten Halbjahr 2026 wurde ein Umsatz von CHF 62.2 Mio. realisiert, womit Diagnostics 3.1% zum Umsatzwachstum von Galenica beitrug. Zusätzliche Impulse setzte Labor Team mit der Automatisierung mikrobiologischer Analysen, wodurch die Kapazitäten für entsprechende Testleistungen erhöht werden konnten. Gleichzeitig intensivierten Labor Team und Galexis ihre Zusammenarbeit, um Arztpraxen ein abgestimmtes Angebot aus Laborleistungen, Medikamenten, Praxis- und Verbrauchsmaterialien sowie Praxiseinrichtungen aus einer Hand anzubieten.
Galexis behauptet starke Marktposition
Der Bereich «Logistics & IT» entwickelte sich im ersten Halbjahr 2026 erfreulich und steigerte den Umsatz um 4.2% auf CHF 1'684.9 Mio. Davon entfielen CHF 1’647.3 Mio. auf den Bereich «Wholesale». Dabei entwickelte sich das Ärztesegment aufgrund einer Angebotsanpassung mit einem Wachstum von 1.0% leicht unter Marktniveau, wohingegen im volumenstarken Apothekenbereich mit einem Wachstum von 6.3% Marktanteile gewonnen werden konnten.
Im gleichen Zeitraum wuchs der gesamte Pharmamarkt um 3.7%, auf das Ärztesegment entfiel ein Wachstum von 3.1%, auf das Segment der stationären Apotheken ein Wachstum von 5.4%. 2026 treibt Galexis die weitere Automatisierung und Effizienzsteigerung voran. Der letzte Umsetzungsschritt erfolgt im September mit der SAP-Umstellung am Standort Niederbipp.
Der Bereich «Logistics & IT Services» entwickelte sich mit einem leichten Rückgang von 0.8% auf CHF 38.9 Mio. stabil. Erfreulich war der Ausbau des Dienstleistungsangebots von Alloga, die Entwicklung des Joint Ventures Health Supply sowie die steigende Nutzung digitaler Lösungen. Im ersten Halbjahr 2026 wurden 409 Mio. Clinical Decision Support Checks ausgelöst.
Kennzahlen 1. Halbjahr 2026 der Galenica Gruppe
2 IQVIA, Pharmamarkt Schweiz, 06/2026
3 IQVIA, Consumer Health Markt Schweiz, 06/2026
Weiterführende Informationen sind im Halbjahresbericht 2026 enthalten.
Nächste Termine
9. März 2027: Bilanzmedienkonferenz der Galenica Gruppe
Für ergänzende Auskünfte:
Galenica: führendes Gesundheitsnetzwerk der Schweiz
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Galenica AG
|Untermattweg 8
|3027 Bern
|Schweiz
|Telefon:
|+41 058 852 81 11
|E-Mail:
|info@galenica.com
|Internet:
|https://www.galenica.com
|ISIN:
|CH0360674466
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2377908
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2377908 06.08.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Galenica AG
|
06.08.26
|Galenica maintains its track record of consistent growth (EQS Group)
|
06.08.26
|Galenica wächst mit hoher Kontinuität weiter (EQS Group)
|
05.08.26
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Galenica-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.07.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: Wäre eine Investition in Galenica von vor einem Jahr rentabel gewesen? (finanzen.at)
|
15.07.26
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.07.26
|SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.07.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Galenica von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
17.06.26
|SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Galenica von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Galenica AG
Aktien in diesem Artikel
|Galenica AG
|88,00
|-1,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.