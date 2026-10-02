02.10.2026 10:05:38

Galeria stellt erneut Insolvenzantrag

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Warenhauskette Galeria hat beim Amtsgericht Düsseldorf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Der Geschäftsbetrieb in den 83 Filialen soll vorerst weiterlaufen, wie das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mitteilte./cr/DP/jha

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