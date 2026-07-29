Gallantt Metal gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gallantt Metal hat am 27.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 5,13 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,20 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Gallantt Metal mit einem Umsatz von insgesamt 11,46 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 1,59 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at