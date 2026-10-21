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21.10.2026 06:31:29
Gallantt Metal hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Gallantt Metal hat am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,51 INR. Im Vorjahresviertel hatte Gallantt Metal 3,62 INR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,46 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 10,13 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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