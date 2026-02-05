Gallantt Metal informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gallantt Metal ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gallantt Metal die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 4,16 INR gegenüber 4,71 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,00 Prozent auf 10,74 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,18 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at