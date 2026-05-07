07.05.2026 06:31:29

Gallantt Metal präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gallantt Metal hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,09 INR, nach 4,82 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,05 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,72 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 20,07 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Gallantt Metal ein Gewinn pro Aktie von 16,61 INR in den Büchern gestanden.

Gallantt Metal hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 44,19 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 42,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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