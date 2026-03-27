Galleon Gold mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Galleon Gold präsentierte am 25.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,040 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Galleon Gold -0,050 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at