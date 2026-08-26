Galloper Gold stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Galloper Gold hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Galloper Gold ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at