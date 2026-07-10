Galmed Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Galmed Pharmaceuticals hat am 08.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Galmed Pharmaceuticals ein Ergebnis je Aktie von -0,620 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at