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04.09.2026 06:31:29
Galmed Pharmaceuticals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Galmed Pharmaceuticals hat am 02.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Galmed Pharmaceuticals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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